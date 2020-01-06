سلة - الجندي لـ في الجول: ما حدث أمام الزمالك نرفزة ملعب ونحن ولاعبيه "أخوات".. هدفنا مباراة الاتحاد

يرى عمرو الجندي نجم فريق الجزيرة أن الفوز على الزمالك في الجولة السادسة من دوري سوبر المحترفين يمنح الفريق ثقة خلال المسابقة.

وعن المشادة التي حدثت بين اللاعبين والجهاز الفني للزمالك، شدد الجندي على أن الأمر لا يخرج عن نطاق نرفزة الملعب وفي النهاية اللاعبين أصدقاء.

وقال الجندي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لعبنا أول فترتين في الشوط الأول بصورة رائعة جدا، لكن معدلنا انخفض بعد ذلك فشهد تراجع في النتيجة".

وأضاف "ربما تسرب إحساس للاعبين أن المباراة في طريقها للحسم، لكن نلعب أمام فريق كبير مثل الزمالك عاد في اللقاء من جديد".

وكان الجزيرة قد تقدم بفارق وصل إلى 15 نقطة قبل أن يعود الزمالك بقوة وينهي المباراة بالتعادل 80-80 ليلجأ الفريقان لشوط إضافي فاز فيه الجزيرة 97-87.

وتابع الجندي "الحمد لله نجحنا في العودة بعد ذلك وبالأخص في الشوط الإضافي والآن تركيزنا على المباراة المقبلة".

وبالحديث عن المشادة بين الفريقين في أخر الشوط الإضافي قال الجندي: "في البداية كانت مشادتهم مع الحكام، حتى حصل مدرب الزمالك على خطأين فنيين وتم طرده خارج الملعب".

وتابع "بعد ذلك حاول العودة مجددا والاحتكاك بالفريق وبدكة البدلاء، ولكن في النهاية لم يحدث شيء".

وأظهر النقل التليفزيوني مشادة بين عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك مع لاعبي الجزيرة وعمرو الجندي قبل أن يتم طرد مدرب الأبيض خارج الملعب.

وشدد الجندي "لا أعتقد أن هناك أمر مقصود وهذا يندرج تحت (نرفزة الملعب) واستئنفنا المباراة وتصافحنا مع اللاعبين عقب اللقاء ونحن مع لاعبي الزمالك أصدقاء وأشقاء".

وبالحديث عن مواجهة الاتحاد قال الجندي: "بالتأكيد كل مباراة لها استعدادات خاصة، لكن الآن التركيز على تلك المواجهة من أجل تصدر الجدول مع نهاية الدور الأول".

وتابع "خسرنا أمام الاتحاد في نهائي دوري المرتبط وتركيزنا الآن مع دوري السوبر، لكن مازال الدوري مبكرا".

وشدد نجم الجزيرة "هناك ربع نهائي آخر بنظام الإقصاء بخروج المغلوب، وأعتقد أن المواجهات ستكون صعبة جدا فالمستويات بين الجزيرة والاتحاد والأهلي والزمالك متقاربة جدا".

وأتم عمرو الجندي تصريحاته "أرى أن النظام الحالي أفضل بكثير من نظام الدورات المجمعة فهذا يحدث في العالم ويظهر البطل الحقيقي للمسابقة".

ويأتي الجزيرة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري سوبر المحترفين برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري متصدر المسابقة قبل مواجهتهما المنتظرة مساء الخميس المقبل.

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