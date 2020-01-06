بالفيديو - قبل مواجهة يوفنتوس.. سقوط مفاجئ لـ روما أمام تورينو

الإثنين، 06 يناير 2020 - 00:20

كتب : FilGoal

روما - تورينو

سقط روما بشكل مفاجئ في الدوري الإيطالي وخسر أمام تورينو بهدفين دون رد في الجولة الـ17 من المسابقة.

وتوقف رصيد روما عند النقطة 35 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد تورينو إلى النقطة 24 في المركز التاسع.

ولم يخسر روما في المباريات الخمس السابقة في الدوري الإيطالي، وحقق الفوز 4 مرات وتعادل مرة.

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ثنائية تورينو سجلها أدريان بيلوتي في الدقيقة 45، و86 من ركلة جزاء.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لروما قبل مواجهة يوفنتوس في الجولة المقبلة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بالتساوي مع إنتر ميلان ويفرق عنه فقط بأفضلية الأهداف.

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