علي فرج لـ في الجول: الخوف من ضياع الفوز أمام الزمالك سبب خسارة طنطا

أرجع علي فرج حارس مرمى طنطا خسارة فريقه أمام الزمالك إلى الخوف على ضياع الفوز أمام الفارس الأبيض.

وعاد الزمالك من تأخره أمام طنطا وفاز بنتيجة 3-2 في الجولة الـ12 للدوري المصري.

وقال علي فرج لـFilGoalc.om: "لعبنا مباراة الزمالك بحافز كبير خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام نادي مصر وتعاهدنا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام القلعة البيضاء وإن لم نفز لا نخسر".

وأضاف "لذلك كنا نخوض المباراة بدافع كبير وظهرنا بمستوى جيد".

الحارس المخضرم أكمل "في الدقائق الأخيرة انقلبت الموازين بسبب خوف لاعبينا على ضياع الفوز بعد عدة مباريات غير موفقة لنا، لذلك تراجعنا واستطاع الزمالك العودة بسبب فارق خبرة لاعبيه".

وأتم تصريحاته "ومع الضغط الكبير لهم على دفاعنا استطاعوا التعادل وتحقيق الفوز".

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