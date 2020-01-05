عواد لـ في الجول: أصريت على السفر مع الزمالك لدعم محمد صبحي

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك إصراره على السفر من بعثة فريق إلى غزل المحلة من أجل دعم محمد صبحي.

الزمالك انتصر على طنطا بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 12 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وغاب محمد عواد عن حراسة مرمى الزمالك في آخر 4 مباريات في الدوري.

وقال عواد: "الجهاز الفني تحدث معي وأراد إراحتي مع بقية اللاعبين الأساسيين ولكنني رفضت ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أصريت على السفر والتواجد مع الفريق من أجل دعم محمد صبحي".

وتابع "أتدرب بكل جدية من أجل الحصول على فرصة مرة أخرى في حراسة مرمى الزمالك".

وأشار "المنافسة تصب في مصلحة الزمالك بكل تأكيد".

وأكمل حديثه قائلا: "كل الدعم للحارس الذي يتواجد في عرين الزمالك أيا كان اسمه لأنه في النهاية يمثلنا جميعا".

وأتم "أحرص دائما على أن يكون لي أدوار داخل الملعب وخارجه أيضا بالتزامي مع زملائي في التدرب بجدية وهو ما يصب في مصلحة الزمالك".

























































































































































































سجل عمر السعيد، ومحمد أوناجم، وأحمد سيد "زيزو" ثلاثية الزمالك، فيما سجل وليد عادل هدفا طنطا.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ21 في المركز الثالث بترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 15.

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