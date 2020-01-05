سلة - الاتحاد يهزم الأهلي ويتصدر بالعلامة الكاملة.. والجزيرة يفوز على الزمالك بالشوط الإضافي

اختتمت منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات (ربع النهائي) لبطولة دوري سوبر المحترفين المصري وأسفرت عن مواصلة الاتحاد السكندري تصدره بالعلامة الكاملة.

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في مباراة مثيرة بنتيجة 78-76 على صالة الأهلي في مقر النادي بالجزيرة.

أما الجزيرة فنجح في خطف الفوز أمام الزمالك بنتيجة 97-87 بعدما تم اللجوء لشوط إضافي.

وانتهى اللقاء بتعادل الجزيرة والزمالك بنتيجة 80-80 بعدما حول الزمالك تأخره بفارق 15 نقطة.

ورفع بذلك الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة بفارق نقاط مسجلة (+67)، بينما الجزيرة انفرد بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة (+100).

ويأتي الأهلي في المركز الثالث بعدما تلقى خسارته الثانية برصيد 10 نقاط (+28) بينما يحل الزمالك رابعا بعد خسارته الثالثة برصيد 9 نقاط (+19).

وتقام مباريات الجولة السابعة أخر مباريات الدور الأول مساء الخميس المقبل إذ تأتي المباريات كالآتي:

الاتحاد × الجزيرة

سبورتنج × الزمالك

مصر للتأمين × الأهلي

سموحة × الجيش

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