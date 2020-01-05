للمرة السادسة في التاريخ.. الأهلي يحقق 10 انتصارات متتالية في انطلاقة الدوري

10 على 10.. هذا ما حققه الأهلي في الدوري حتى الآن بعدما وصل لانتصاره العاشر على التوالي منذ انطلاق المسابقة.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

فوز جديد لكتيبة الأهلي مع مدربه السويسري ريني فايلر على نادي مصر بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ12 للدوري، ليصل الفريق الأحمر للفوز العاشر على التوالي.

وهذا رقم لم يحدث سابقا سوى 5 مرات فقط.

وحتى الآن سجل الأهلي في 10 مباريات 28 هدفا وتلقى هدفين.

ويستعرض معكم FilGoal.com المواسم التي حقق بها الأهلي 10 انتصارات متتالية في بداية الدوري.

1989-1990

في ذلك الموسم حقق الأهلي 10 انتصارات متتالية قبل أن تلغى مسابقة الدوري بسبب مشاركة مصر في كأس العالم 1990.

وسجل الأهلي وقتها 19 هدفا وتلقى 4 أهداف.

وفاز على كل من الأولمبي والترسانة والمصري وجمهورية شبين والمريخ وغزل المحلة والاتحاد والمقاولون ومنتخب السويس والمنصورة.

1999-2000

وحقق الأهلي في أول 10 مباريات متتالية في الدوري أمام كل من مزارع دينا والقناة والألومنيوم والمنصورة والشرقية والاتحاد والمصري والمقاولون والإسماعيلي والمعادن. وسجل 19 هدفا وتلقى هدفا.

2002-2003

وسجل الأهلي وقتها 24 هدفا وتلقى 5 أهداف.

وفاز الأهلي وقتها على كل من حرس الحدود والمنصورة والاتحاد السكندري والمقاولون وجولدي وغزل المحلة والإسماعيلي والمصري والترسانة وأسوان.

2004-2005

وسجل الأهلي 22 هدفا وتلقى 5 أهداف.

وفاز على كل من أسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد والمصري وبدلية المحلة والزمالك وأسمنت أسيوط وإنبي وطلائع الجيش.

2005-2006

وسجل الأهلي في أول 10 مباريات 26 هدفا وتلقى هدفين.

وفاز على كل من الكروم وأسمنت أسيوط وغزل المحلة وإنبي والألومنيوم وطلائع الجيش والمصري والاتحاد وأسمنت السويس والمقاولون.

طالع أيضا

تصريحات مثيرة من وكيل ساسي

الزمالك يثور في وجه طنطا

ماذا قال أوناجم بعد هدفه الأول مع الزمالك