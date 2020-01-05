مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: 4 أندية سددت مديونياتها.. لن يُسمح بقيد أي لاعب قبل الدفع

الأحد، 05 يناير 2020 - 20:57

كتب : وليد الحسيني

الاتحاد المصري

ساوت أرع أندية مديونياتها لدى الاتحاد المصري لكرة القدم ليحق لها قيد اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الشتوية.

ورفض الاتحاد المصري أمس السبت قيد محمود عبد المنعم "كهربا" قبل دفع المديونية المتأخرة، وبالفعل سددها الأهلي وتم قيد اللاعب.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "ثلاث أندية أخرى بخلاف الأهلي سددت مديونياتها ويحق لهم قيد الصفقات الجديدة".

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وكشف "الأهلي والجونة والمقاصة وإنبي هم من سددوا المديونية المتأخرة".

وأضاف المصدر "الاتحاد لديه ديون لدى أندية الدوري الممتاز قاربت على 40 مليون جنيه ومتبقى ما يقرب من 30 مليون".

وشدد المصدر "لن يُسمح لأي ناد بقيد أي لاعب إلا بعد سداد ديونه للاتحاد المصري".

وأتم "الزمالك مديون للاتحاد المصري بأكثر من 10 ملايين جنيه وعليه سداد تلك المديونية قبل قيد أي لاعب".

الزمالك يحق له استبدال لاعب وحيد في فترة الانتقالات الشتوية لكنه لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن.

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