حلم طوكيو - كرة طائرة.. منتخب السيدات يفتتح مشواره بالخسارة أمام كينيا

افتتح منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة مشوار تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بالخسارة أمام كينيا.

بدأ منتخب السيدات بقوة وخطف الشوط الأول بنتيجة 23-25 قبل أن يخسر ثلاثة أشواط متتالية 15-25 و21-25 و 22-25.

وكان منتخب مصر قريبا من خطف الشوط الثالث بعدما تقدم 16-10، لكن حسم منتخب كينيا النتيجة في النهاية 25-21.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل أمام نيجيريا ضمن مباريات الجولة الثانية.

ودعم منتخب سيدات مصر صفوفه بالثنائي ندى معوض ونورا معوض المحترفتين في دوري الجامعات الأمريكي، بينما تغيب كل من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي لخوض منافسات تصفيات طوكيو للكرة الطائرة الشاطئية بالإضافة لإصابة آية الشامي.

وتقام تصفيات إفريقيا لسيدات الطائرة بين منتخبات مصر وكينيا والكاميرون ونيجيريا وبوتسوانا.

وتختتم التصفيات المقامة في الكاميرون مساء يوم الخميس المقبل بتأهل منتخب وحيد إلى أولمبياد طوكيو.

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