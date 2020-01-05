أوناجم يفتتح أهدافه بقميص الزمالك بهز شباك طنطا

الأحد، 05 يناير 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

أوناجم - الزمالك - طنطا

افتتح المغربي محمد أوناجم مهاجم الزمالك أهدافه مع الفارس الأبيض بعدما نجح في هز شباك طنطا.

ويحل الزمالك ضيفا على طنطا في ملعب غزل المحلة في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

الزمالك تقدم أولا عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 19، قبل أن يقلب طنطا الطاولة عن طريق وليد عادل الذي سجل هدفين.

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وفي الدقيقة 87 استغل أوناجم عرضية من أحمد سيد "زيزو" قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

هدف أوناجم هو الأول له بقميص الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء قادما من الوداد المغربي.

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