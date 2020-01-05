أوناجم يفتتح أهدافه بقميص الزمالك بهز شباك طنطا
الأحد، 05 يناير 2020 - 18:52
كتب : FilGoal
افتتح المغربي محمد أوناجم مهاجم الزمالك أهدافه مع الفارس الأبيض بعدما نجح في هز شباك طنطا.
محمد أوناجم
النادي : الزمالك
ويحل الزمالك ضيفا على طنطا في ملعب غزل المحلة في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.
الزمالك تقدم أولا عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 19، قبل أن يقلب طنطا الطاولة عن طريق وليد عادل الذي سجل هدفين.
وفي الدقيقة 87 استغل أوناجم عرضية من أحمد سيد "زيزو" قبل أن يسدد بقوة في الشباك.
هدف أوناجم هو الأول له بقميص الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء قادما من الوداد المغربي.
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