تشكيل الأهلي - جيرالدو أساسي ضد نادي مصر.. وظهور كهربا الأول على مقاعد البدلاء

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بالأنجولي جيرالدو دا كوستا أساسيا في تشكيل فريقه ضد نادي مصر.

ويلعب الأهلي ضد نادي مصر في الجولة الـ12 للدوري المصري وتقام المباراة في استاد القاهرة.

وعاد أيمن أشرف لقيادة دفاع الأهلي بجانب رامي ربيعة بعدما غاب المواجهة الماضية ضد مصر للمقاصة بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - جيرالدو.

وجاءت مقاعد بدلاء الأهلي كالآتي:

علي لطفي – أحمد فتحي – محمود متولي – وليد أزارو – وليد سليمان – أحمد الشيخ – كهربا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات متتالية.

اقرأ أيضا:

هل يتعاقد الأهلي مع عمر السومة

تعادل بين المقاولون والمقاصة في مباراة مثيرة للجدل

حجازي وتشيلسي يتأهلان في كأس إنجلترا

الحضري يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة الأساطير

تكذيب رغبة غانا في التعاقد مع فايلر