شباكه تهتز للمرة الثامنة.. طنطا تسجل في الزمالك

استغل وليد عادل جناح طنطا تمريرة مميزة من محمد ماجد "أونوش" ليهز شباك الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على طنطا في ملعب غزل المحلة في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

طنطا ظهر متماسكا منذ البداية وحتى الدقيقة 18 قبل أن يتسبب إسلام جابر في كسر هذا الصمود بتمريرة متقنة وتسديدة قوية من عمر السعيد كتبت تقدم الزمالك.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول نجح طنطا في إدراك التعادل عن طريق وليد عادل.

وليد عادل استلم تمريرة عرضية من أونوش داخل منطقة جزاء الزمالك، قبل أن يسدد في شباك محمد صبحي قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

ويعد هدف طنطا في شباك الزمالك هو الهدف الثامن الذي هز شباك الفارس الأبيض في الدوري هذا الموسم.

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