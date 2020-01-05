ضغط يكسر صمود طنطا.. عمر السعيد يفتتح أهدافه هذا الموسم مع الزمالك

نجح عمر السعيد في افتتاح سجله التهديفي مع الزمالك هذا الموسم، بعدما هز شباك طنطا.

ويحل الزمالك ضيفا على طنطا في ملعب غزل المحلة في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

طنطا ظهر متماسكا منذ البداية وحتى الدقيقة 18 قبل أن يتسبب إسلام جابر في كسر هذا الصمود.

وضغط إسلام جابر جناح الزمالك على ظهير طنطا لينجح في استخلاص الكرة قبل أن ينطلق ويرسل عرضية أرضية لـ عمر السعيد.

عمر السعيد أطلق تسديدة أرضية قوية نجحت في هز شباك طنطا لتكتب تقدم الزمالك في الدقيقة 19.

هدف عمر السعيد هو الأول له في الدوري هذا الموسم.

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