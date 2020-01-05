عبد الحفيظ لـ في الجول: قيد كهربا في قائمة الأهلي رسميا

الأحد، 05 يناير 2020 - 15:01

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن قيد محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "تم قيد كهربا بالفعل منذ لحظات".

وأضاف "اللاعب بمقدوره الآن المشاركة محليا وإفريقيا، بدء من لقاء اليوم أمام نادي مصر".

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وسدد الأهلي المديونيات وتسلم إيصالا بذلك، واستخرج اتحاد الكرة (كارنيه) للاعب للمشاركة في مسابقاته، وبالتالي يصبح مقيدا بلا مشكلة في الأهلي.

وكان مصدر باتحاد الكرة قد أوضح عبر FilGoal.com من قبل أن "الأهلي عليه قيمة مستحقات متأخرة لاتحاد الكرة بقيمة 8 ملايين جنيه، تضم نسبة مشاركة بعض اللاعبين ونسب اتحاد الكرة من العقود، ونسبة الـ 3% من عقد كهربا".

وبعد تسديد تلك المديونية، يقيد كهربا في صفوف الأهلي.

وظهر كهربا لأول مرة في قائمة الأهلي بعد انضمامه للفريق قبل أسابيع بعد رحيله عن نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، الذي انضم له دون موافقة الزمالك.

ويلعب الأهلي أمام نادي مصر في السابعة والنصف مساءً يوم الأحد في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، بينما نادي مصر في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.

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