الإسماعيلي يختصم وزير الرياضة واتحاد الكرة ولجنة الحكام لتطبيق الفار

رفع نادي الإسماعيلي دعوى قضائية ضد وزير الرياضة، واتحاد الكرة، ولجنة الحكام لإلزامهم بتطبيق تقنية الفيديو في الدوري.

ونشر الإسماعيلي بيانا على لسان نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي، يعلن فيه رفع دعوى أمام محكمة مجلس الدولة.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

ضد كل من:

1-وزير الشباب والرياضة.

2-رئيس المجلس القومي للرياضة.

3-رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم.

4-رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم .

نطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR بدوري القسم الأول علي نفقة الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم.

وختم الإسماعيلي دعوته كالتالي:

- يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ليسمع المطعون ضدهم الحكم عليه:

أولا: بقبول الطعن شكلا.

ثانيا: وبصفة مستعجلة.

وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الأول عن تطبيق تقنية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري. مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ثالثا: وفى الموضوع:

بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الأول عن تطبيق تقنية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري.

مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية.

رابعا: مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

كان الإسماعيلي قد تعادل مع إنبي بهد لكل فريق. مباراة شهدت تسجيل الفريق البترولي هدف التعادل من ركلة جزاء، يعترض الإسماعيلي على صحتها.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 11 مباراة.

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