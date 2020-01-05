تشكيل طنطا – الألفي وأونوش يهاجمان الزمالك

الأحد، 05 يناير 2020 - 16:22

كتب : حامد وجدي

وادي دجلة - طنطا

يعتمد أيمن المزين المدير الفني لطنطا على الثنائي محمد ماجد "أونش" وأحمد الألفي لمهاجمة الزمالك في الجولة 12 من الدوري.

ويحرس مرمى الفريق علي فرج، في ظل غياب إسلام طارق عن قائمة طنطا.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

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حراسة المرمى: علي فرج.

الدفاع: محمد الشاذلي - سليمان عبد ربه - محمد العشري - إيهاب سمير.

الوسط: حسام غالي - محمود كابونجا - أحمد الألفي - وليد عادل - أحمد فهمي.

الهجوم: محمد ماجد "أونوش".

البدلاء: محمد فتحي - أحمد قطاوي - تاديو لوانجا - أحمد الشناوي - محمد حسام - عبدالرحمن الدح - ماريو بيرنارد

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