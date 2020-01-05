تشكيل الزمالك – صبحي يحرس المرمى.. كارتيرون يهاجم طنطا بـ بامبو وجابر

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه ضد طنطا في الجولة 12 من الدوري والذي يشهد مشاركة إسلام جابر أساسيا لأول مرة في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الفرنسي ضم الكثير من المفاجآت، حيث يحرس محمد صبحي المرمى فيما يجلس محمد عواد على دكة البدلاء، كما يبدأ كريم بامبو اللقاء على حساب أشرف بنشرقي.

ويستمر الشاب أحمد عيد في قيادة الجبهة اليمنى لدفاع الزمالك، فيما يبدأ محمد حسن المباراة لتعويض الموقوف للطرد طارق حامد.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: محمد حسن – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – كريم بامبو – محمد أوناجم

الهجوم: عمر السعيد

البدلاء: محمد عواد – حسام عبد المجيد – علاء يحيى – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي – إمام عاشور

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