رسميا - لاعب تشيلسي السابق ينضم للأهلي السعودي

الأحد، 05 يناير 2020 - 15:54

كتب : FilGoal

الأهلي - النصر - الدوري السعودي

أعلن نادي الأهلي السعودي يوم الأحد ضم الألماني ماركو مارين لاعب تشيلسي السابق.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي".

وأضاف البيان "مارين سيدعم صفوف الفريق الكروي بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة".

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وخاض مارين مع ريد ستار هذا الموسم 27 مباراة، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 11 هدفا.

ماركو مارين سبق له تمثيل عدد من الأندية مثل تشيلسى وفرانكفورت وفيورونتينا وأولمبياكوس.

الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول الدورى السعودى للمحترفين.

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