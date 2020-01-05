الفوز التاسع تواليا.. لاتسيو يكسر صمود بريشيا بهدف قاتل

كاد بريشيا يوقف قطار لاتسيو بإجباره على التعادل يوم الأحد في الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكن سقط في اللحظات الأخيرة بهدف القناص شيرو إيموبيلي.

وعانى لاتسيو لإسقاط مضيفه في ملعب ماريو ريجامونتي رغم أن بريشيا لعب منقوصا لأكثر من شوط بعد طرد لاعبه أندريا كيستانا في الدقيقة 40.

وتقدم المضيف عن طريق مهاجمه ماريو بالوتيللي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 ليصبح لاعب ميلان وإنتر ميلان السابق أول من يسجل في الدوري الإيطالي في عام 2020.

وكان بالوتيللي (29 عاما) أول لاعب يسجل في الدوري الإيطالي في عام 2010 حين سجل لإنتر في شباك كييفو فيرونا.

وحصل لاتسيو على ركلة جزاء ترجمها بنجاح شيرو إيموبيلي في الدقيقة 42 ليرفع رصيد أهدافه إلى 18 في الموسم الحالي من الدوري الذي يتربع على قمة هدافيه.

وصمد بريشيا على مدار شوط كامل أمام ضغط الفريق صاحب ثاني أقوى خط هجوم في البطولة لكن في الدقيقة 91 وجد إيموبيلي الكرة أمامه في منطقة جزاء منافسه إثر تمريرة طولية عالية ليسدد بيمناه في الشباك معلنا انتصار لاتسيو.

وبفوزه التاسع على التوالي في الدوري رفع لاتسيو رصيده إلى 39 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث بترتيب البطولة خلف إنتر المتصدر ويوفنتوس الوصيف، واستمر بريشيا في المركز 18 ورصيده 14 نقطة.

وللاتسيو مباراة مؤجلة في الدوري أمام ضيفه هيلاس فيرونا سيلعبها في 5 فبراير المقبل.

وأمام لاتسيو مباراة قوية يوم السبت أمام ضيفه نابولي بينما يلعب بريشيا ضد مضيفه سامبدوريا يوم الأحد.

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