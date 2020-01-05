إبراهيموفيتش في قائمة ميلان لمواجهة سامبدوريا

دخل زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان في قائمة الفريق لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي يوم الإثنين.

ويستعد ميلان الذي ضم بين صفوفه إبراهيموفيتش لمواجهة سامبدوريا يوم الإثنين في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

لم ينتظر زلاتان إبراهيموفيتش أكثر من 24 ساعة فقط، ليسجل ويصنع بقميص ميلان الإيطالي بعد انضمامه للفريق.

ميلان انتصر وديا على فريق رودينس المحلي بـ 9 أهداف مقابل لا شيء يوم الجمعة.

السويدي إبراهيموفيتش بدأ أساسيا مع اعتماد ستيفانو بيولي مدرب ميلان على خطة 4-3-3، وفقا لـ فوتبول إيطاليا.

وشارك إبراهيموفيتش في الشوط الأول بجانب سوسو و هاكان تشالهان.

إبراهيموفيتش سجل لميلان في الشوط الأول، وصنع لـ دافيد كالابريا، في شوط أول انتهى 5-0.

وفي الشوط الثاني دفع بيولي بتشكيل جديد تماما عن تشكيل الشوط الأول، لينتهي الشوط 4-0.

وسجل كالابريا ثلاثية (هاتريك) وبيونتيك هدفين وكل من إبراهيموفيتش ولوكاس باكيتا و رفائيل لياو وصامويل كاستييخو هدف.

📋 إبراهيموفيتش يتواجد في قائمة ميلان التي ستواجه سامبدوريا غدا في الكالتشيو 🔴🇮🇹✨#في_ايطاليا pic.twitter.com/aUEoOVIY7Y — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2020

ويحتل ميلان المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة.

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