السلحدار لـ في الجول: ننتظر عدالة التحكيم

الأحد، 05 يناير 2020 - 14:45

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

قال أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي إن ناديه ينتظر "العدالة التحكيمية" في الدوري هذا الموسم.

وتحدث السلحدار لـFilGoal.com: "لا ننتظر المجاملة لكن نريد الحصول على حقوقنا في كل مباراة".

الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز في الجولة 12 من الدوري، في وقت يحتل فيه الإسماعيلي المركز الـ11 بـ14 نقطة، ويحل منافسه يوم الثلاثاء في المركز السادس بـ16 نقطة.

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وأكمل السلحدار: "نريد استعادة الانتصارات والتوازن، كل مباريات الدوري صعبة".

وشدد "لكن مباراة بيراميدز تزداد صعوبة بسبب بحث المنافس عن نفس الأمر".

ويسافر الإسماعيلي صباح الإثنين ويبيت في القاهرة قبل خوض المباراة.

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