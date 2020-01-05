جوارديولا يتحدث عن لفتته الرائعة مع لاعبي بورت فايل

الأحد، 05 يناير 2020 - 14:27

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن اللفتة الرائعة التي قام بها مع لاعبي بورت فايل وجهازهم الفني عقب مواجهة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تأهل مانشستر سيتي لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على بورت فايل الفريق الذي يلعب في الدرجة الرابعة بنتيجة 4-1.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من دواعي سروري مواجهة بورت فايل، دعوناهم للدخول في غرفة ملابسنا، تقابلت مع المدرب والمدير الرياضي".

أخبار متعلقة

تخريب تمثال إبراهيموفيتش في مسقط رأسه كلوب: الدربي سيكون أكثر صعوبة بعد قيادة أنشيلوتي لإيفرتون حارس ليفربول: لا نريد الشعور بالراحة أبدا هدية لـ ريال مدريد بأقدام صينية.. إسبانيول "الأخير" يُعطل برشلونة

وأضاف "من الجيد استضافة هذه الفرق ولاعبيها لنشعر بالمساواة، نلعب في مستوى مختلف، ولكن الأحلام تبقى أحلام".

جوارديولا دخل المباراة بتشكيلة شهدت 7 تغييرات عن التي فاز على إيفرتون في اليوم الأول من العام الجديد، ودفع ببعض العناصر الشابة.

وأوضح بيب "نحن في الجولة التالية من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد عدد كبير من المباريات".

واستمر "أخذنا المباراة بجدية، كافحنا قليلاً في الشوط الأول، وكنا الأفضل في الشوط الثاني، أعتقد أن الفريق كان جيداً".

وواصل الإسباني "تايلور هاروود بيليس لعب بشكل جيد في كل المباريات التي شارك بها في الموسم الحالي".

وأكمل "لقد سجل هدفاً أمام بورت فايل، لكنه كان هدفا غريبا بعض الشيء، هو لاعب شاب شأنه شأن إريك جارسيا، لكن كلاهما يلعب بشكل جيد جداً".

وشدد "يتعين على اللاعبين الشباب ألا يتحدثوا كثيراً وأن يستمعوا ويتعلموا فقط، المستقبل بين أيديهم، إنه لشرف بالنسبة للجميع أن تكون في هذا النادي وأن تلعب دقائق مع الفريق".

وسجل رباعية مانشستر سيتي في شباك بورت فايل كل من أوليكساندر زينتشينكو وسيرجيرو أجويرو وتايلور بيليس وفيل فودين.

بينما سجل هدف الضيوف الوحيد توم بوب.

اقرأ أيضا

حل أزمة قيد كهربا

مصر تتأهب.. إيتو يقدم حفل جوائز كاف

تشكيل الزمالك المتوقع ضد طنطا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد نادي مصر

تطعيمات ملاريا للاعبي الأهلي

بيب جوارديولا مانشستر سيتي بورت فايل

نرشح لكم

أخر الأخبار

ضغط يكسر صمود طنطا.. عمر السعيد يفتتح أهدافه هذا الموسم مع الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
سكاي ألمانيا: أرسنال يكثف مجهوداته للتعاقد مع بواتينج 12 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليفربول - مينامينو أساسي أمام إيفرتون.. وصلاح خارج القائمة 26 دقيقة | أوروبا
الاتحاد السنغالي: إفريقيا ستكون أضحوكة العالم إذا لم يتوج ماني بجائزة الأفضل 54 دقيقة | إفريقيا
الحضري يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة أساطير كاف ساعة | مصر
بعد مباراة قوية وطرد مثير للجدل.. المقاولون والمقاصة يعطلان بعضهما البعض ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك