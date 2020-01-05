جوارديولا يتحدث عن لفتته الرائعة مع لاعبي بورت فايل

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن اللفتة الرائعة التي قام بها مع لاعبي بورت فايل وجهازهم الفني عقب مواجهة الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تأهل مانشستر سيتي لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على بورت فايل الفريق الذي يلعب في الدرجة الرابعة بنتيجة 4-1.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من دواعي سروري مواجهة بورت فايل، دعوناهم للدخول في غرفة ملابسنا، تقابلت مع المدرب والمدير الرياضي".

وأضاف "من الجيد استضافة هذه الفرق ولاعبيها لنشعر بالمساواة، نلعب في مستوى مختلف، ولكن الأحلام تبقى أحلام".

جوارديولا دخل المباراة بتشكيلة شهدت 7 تغييرات عن التي فاز على إيفرتون في اليوم الأول من العام الجديد، ودفع ببعض العناصر الشابة.

وأوضح بيب "نحن في الجولة التالية من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد عدد كبير من المباريات".

واستمر "أخذنا المباراة بجدية، كافحنا قليلاً في الشوط الأول، وكنا الأفضل في الشوط الثاني، أعتقد أن الفريق كان جيداً".

وواصل الإسباني "تايلور هاروود بيليس لعب بشكل جيد في كل المباريات التي شارك بها في الموسم الحالي".

وأكمل "لقد سجل هدفاً أمام بورت فايل، لكنه كان هدفا غريبا بعض الشيء، هو لاعب شاب شأنه شأن إريك جارسيا، لكن كلاهما يلعب بشكل جيد جداً".

وشدد "يتعين على اللاعبين الشباب ألا يتحدثوا كثيراً وأن يستمعوا ويتعلموا فقط، المستقبل بين أيديهم، إنه لشرف بالنسبة للجميع أن تكون في هذا النادي وأن تلعب دقائق مع الفريق".

وسجل رباعية مانشستر سيتي في شباك بورت فايل كل من أوليكساندر زينتشينكو وسيرجيرو أجويرو وتايلور بيليس وفيل فودين.

بينما سجل هدف الضيوف الوحيد توم بوب.

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