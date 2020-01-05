تخريب تمثال إبراهيموفيتش في مسقط رأسه

تعرض تمثال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للتخريب في مسقط رأسه بمدينة مالمو.

التمثال أزيل بشكل شبه كامل من قاعدته خارج ملعب مالمو في السويد، إذ اقتلع المخربون أنف التمثال قبل فترة أعياد الميلاد لكن الهجوم مطلع هذا الأسبوع كان أكثر عنفا.

وحضر مهاجم ميلان الجديد القديم مراسم إزاحة الستار عن التمثال في أكتوبر الماضي.

نجم منتخب السويد السابق أغضب جماهير مالمو بعدما اشترى حصة في غريمه نادي هامربي وصرح بأنه سيحوله إلى أكبر ناد في اسكندنافيا.

Het is vandalen gelukt om Zlatan Ibrahimovic letterlijk van zijn voetstuk te halen 🗽 Het standbeeld in Malmö is gisteravond laat omgetrokken. Meer → https://t.co/VVFF94gERI pic.twitter.com/tu3QV2v8s7 — NOS Sport (@NOSsport) January 5, 2020

النجم البالغ عمره 38 عاما بدأ مشواره في فريق مالمو قبل أن يخوض مسيرة احترافية مثيرة هولندا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يخوض إبرا مباراته الأولى مع ميلان بعد العودة أمام سامبدوريا يوم الإثنين.

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