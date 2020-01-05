خبر في الجول – جلال يمنح صلاحيات مدير الكرة بالمصري لـ ياسر عزت

الأحد، 05 يناير 2020 - 12:26

كتب : أيمن عيد

ياسر عزت

منح إيهاب جلال المدير الفني للمصري صلاحيات مدير الكرة بالفريق للمدرب ياسر عزت.

وعلم FilGoal.com أن إدارة المصري اعتمدت منصب عزت الجديد، ليكون قائما بأعمال مدير الكرة.

ويرى إيهاب جلال أن عزت سيكون قادرا على أداء مهام مدير الكرة، بعد استقالة ياسر سالم مدير الكرة السابق.

أخبار متعلقة

في الجول يكشف – إيهاب جلال وقائد المصري يصوتان لـ طارق حامد كأفضل لاعب داخل إفريقيا خبر في الجول – المصري يستهدف مدافع دجلة ويحصل على موافقته المصري لـ في الجول: قدمنا التماسا لرفع الإيقاف عن موكورو وإتاحة قيد اللاعبين

وحصل عزت لاعبا على الدوري مع الإسماعيلي عام 1992، كما سبق للمهاجم الدولي اللعب للمصري.

ويحتل المصري حاليا المركز التاسع في الدوري بـ14 نقطة.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد طنطا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد نادي مصر

مدرب طنطا: علينا التحلي بالثقة

عرض تركي للاعب بيراميدز

نهاية أزمة المحمدي والإسماعيلي

المصري في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر كأس إنجلترا - ليفربول ضد إيفرتون 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضغط يكسر صمود طنطا.. عمر السعيد يفتتح أهدافه هذا الموسم مع الزمالك 18 دقيقة | الدوري المصري
سكاي ألمانيا: أرسنال يكثف مجهوداته للتعاقد مع بواتينج 25 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليفربول - مينامينو أساسي أمام إيفرتون.. وصلاح خارج القائمة 39 دقيقة | أوروبا
الاتحاد السنغالي: إفريقيا ستكون أضحوكة العالم إذا لم يتوج ماني بجائزة الأفضل ساعة | إفريقيا
الحضري يعتذر عن عدم المشاركة في مباراة أساطير كاف ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك