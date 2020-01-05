خبر في الجول – جلال يمنح صلاحيات مدير الكرة بالمصري لـ ياسر عزت

منح إيهاب جلال المدير الفني للمصري صلاحيات مدير الكرة بالفريق للمدرب ياسر عزت.

وعلم FilGoal.com أن إدارة المصري اعتمدت منصب عزت الجديد، ليكون قائما بأعمال مدير الكرة.

ويرى إيهاب جلال أن عزت سيكون قادرا على أداء مهام مدير الكرة، بعد استقالة ياسر سالم مدير الكرة السابق.

وحصل عزت لاعبا على الدوري مع الإسماعيلي عام 1992، كما سبق للمهاجم الدولي اللعب للمصري.

ويحتل المصري حاليا المركز التاسع في الدوري بـ14 نقطة.

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