كلوب: الدربي سيكون أكثر صعوبة بعد قيادة أنشيلوتي لإيفرتون

الأحد، 05 يناير 2020 - 11:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مباراة دربي الميرسيسايد أمام جاره إيفرتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون أكثر صعوبة مع تولي كارلو أنشيلوتي لقيادة التوفيز.

أنشيلوتي أصبح مديرًا فنيًا لإيفرتون قبل بضعة أسابيع.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "عودة كارلو أنشيلوتي لإنجلترا أمر إيجابي للكرة الإنجليزية ولإيفرتون تحديدًا. أعتبره صديق لي في عالم كرة القدم، وهو شخص رائع ويتمتع بشخصية جميلة".

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وأضاف "لقد فاز بكل البطولات كلاعب وكمدرب، ومع ذلك لا يزال يحافظ على تواضعه. إنه مثل أعلى لكثير من المدربين، وبصمته كانت واضحة على أداء إيفرتون في المباريات الأخيرة. لطالما كان إيفرتون منافسًا صعبًا بالنسبة لنا ودائمًا ما تكون مباريات الدربي بيننا مثيرة للغاية، وتحت قيادة كارلو، أتوقع أن يكون الأمر أكثر صعوبة".

وواصل "لكي أكون صريحًا، أنا أتطلع بشدة لهذه المباراة، ولاعبونا لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز. نعلم ما تنتظره جماهيرنا منا، ومن غير المسموح أن يكون منافس ليفربول لديه رغبة أكبر في الخروج منتصرًا من أنفيلد. سندخل المواجهة بثقة كاملة في إمكانياتنا. دائمًا ما نركز على نقاط قوتنا ونحترم المنافسين، وسنحاول استغلال أجواء أنفيلد الرائعة في الدربي لصالحنا".

وأتم "جماهيرنا لا تحتاج لإرشادات أو نصائح في هذا النوع من المباريات، فهم يعرفون ما عليهم القيام به جيدًا، وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل إسعادهم".

ليفربول يتألق في الدوري الإنجليزي إذ يتصدر بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة للريدز.

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