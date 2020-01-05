كابيللو: ريال مدريد خسر كثيرا برحيل رونالدو.. والكرة لم تعد ضمن أولويات بيل

أشاد فابيو كابيللو المدرب السابق لميلان وروما وإنجلترا باللاعبين كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، مشيرا إلى تأثر ريال مدريد سلبا برحيل الأول وتركيز الثاني في أمور بعيدة عن كرة القدم.

وقال المدرب الذي توج مع ريال مدريد بالدوري الإسباني مرتين:"بيل لاعب رائع، أشعر أن كرة القدم لم تعد ضمن أولوياته. يبدو لي لاعبا مشتتا، أحبه كثيرا، قوي وسريع، لاعب كرة قدم عصري. إذا أردت أن تصبح بطلا الآن، لابد أن يكون تركيزك 100% على حياتك الرياضية".

علاقة بيل الويلزي وريال مدريد ليست على ما يرام، فالجمهور وجه له صافرات استهجان على خلفية صورة له مع علم بلده ومكتوب على العلم "جولف".

ونشبت أزمة في وقت سابق بعدما كشفت تقارير صحفية أن اللاعب تخلف عن موعد للفريق ليلعب الجولف.

وكان بيل (30 عاما) قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق الملكي في الصيف الماضي صوب الصين لكن ريال مدريد لم يوافق على العرض المقدم وفضل الإبقاء على اللاعب.

لاعب آخر تأثر ريال مدريد سلبا به هو النجم كريستيانو رونالدو الذي تراجعت نتائج الفريق بحدة بعد رحيله صوب يوفنتوس في 2018.

وأضاف كابيللو في حواره مع دايلي ميل الإنجليزية "كريستيانو لاعب جوهري في أي فريق، ريال مدريد عانى بعد رحيله حتى أخذ كريم بنزيمة مكانه، افتقدوا قائدا على المستويين الفني والذهني".

ومنذ رحيل رونالدو، يحاول ريال مدريد العودة إلى منصات التتويج، فلم يفز النادي سوى ببطولة كأس العالم للأندية 2018 منذ تركه أكثر لاعب سجل أهدافا بقميصه.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني حاليا بفارق هدفين عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر الترتيب.

ويتجه رجال المدرب زين الدين زيدان إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني ويواجهون يوم الأربعاء فريق فالنسيا وإذا فازوا يلعبون في النهائي ضد برشلونة أو أتليتكو مدريد.

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