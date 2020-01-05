فالفيردي: تأثرنا بالطرد ضد إسبانيول.. وعلينا أن نتحسن قبل السوبر الإسباني

الأحد، 05 يناير 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

برشلونة - فالفيردي

يرى إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن فريقه تأثر سلبيا بطرد فرينكي دي يونج أمام إسبانيول في المباراة التي انتهت بالتعادل.

وتعادل برشلونة مع إسبانيول صاحب المركز الأخير بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الـ19 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وقال فالفيردي عقب المباراة: "كانت مواجهة دربي تقليدية بها الكثير من التوتر والتغيرات".

أخبار متعلقة

هدية لـ ريال مدريد بأقدام صينية.. إسبانيول "الأخير" يُعطل برشلونة مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك والأهلي ودربي الكأس الخارق أوبلاك يحمي انتصار أتليتكو أمام ليفانتي

وتابع "قابلنا صعوبة في الوصول لمرمى الخصم وفي المقابل هم اعتمدوا على المرتدات والكرات الثابتة وسجلوا هدف التقدم ونحن تراجعنا بعض الشيء".

وأكمل "بعد ذلك سجلنا هدف التعادل ثم التقدم، ولكن مع النقص العددي كانوا يضغطون علينا بقوة ونجحوا في تسجيل التعادل قبل نهاية المباراة".

وتابع "المباراة كانت مثيرة وفي النهاية فقدنا نقطتين".

وعن سبب خسارة برشلونة للكثير من النقاط خارج ملعبه رد قائلا: "كل مباراة ليست مثل التي تسبقها ويجب أن نقاتل في كل مواجهة".

وأتم تصريحاته "علينا أن نتحسن ونطور أداء الفريق لأننا نتطلع لتسجيل الأهداف والفوز بكل مباراة، وذلك قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في السوبر الإسباني".

ويلعب برشلونة ضد أتليتكو مدريد الأسبوع المقبل في السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية، والفائز يواجه المتأهل من مباراة ريال مدريد وفالنسيا في النهائي.

اقرأ أيضا:

برشلونة الدوري الإسباني فالفيردي

نرشح لكم

أخر الأخبار

فالفيردي: تأثرنا بالطرد ضد إسبانيول.. وعلينا أن نتحسن قبل السوبر الإسباني ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك والأهلي ودربي الكأس 2 ساعة | مصر
النصر بطلا لكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه 2 ساعة | السعودية
هدية لـ ريال مدريد بأقدام صينية.. إسبانيول "الأخير" يُعطل برشلونة 2 ساعة | أوروبا
الرجاء يهزم المولودية في الجزائر ويقترب من نصف نهائي البطولة العربية 2 ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – المقاولون ينافس العدالة السعودي على لاعب جينت 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك