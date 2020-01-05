فالفيردي: تأثرنا بالطرد ضد إسبانيول.. وعلينا أن نتحسن قبل السوبر الإسباني

يرى إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن فريقه تأثر سلبيا بطرد فرينكي دي يونج أمام إسبانيول في المباراة التي انتهت بالتعادل.

وتعادل برشلونة مع إسبانيول صاحب المركز الأخير بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الـ19 للدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وقال فالفيردي عقب المباراة: "كانت مواجهة دربي تقليدية بها الكثير من التوتر والتغيرات".

وتابع "قابلنا صعوبة في الوصول لمرمى الخصم وفي المقابل هم اعتمدوا على المرتدات والكرات الثابتة وسجلوا هدف التقدم ونحن تراجعنا بعض الشيء".

وأكمل "بعد ذلك سجلنا هدف التعادل ثم التقدم، ولكن مع النقص العددي كانوا يضغطون علينا بقوة ونجحوا في تسجيل التعادل قبل نهاية المباراة".

وتابع "المباراة كانت مثيرة وفي النهاية فقدنا نقطتين".

وعن سبب خسارة برشلونة للكثير من النقاط خارج ملعبه رد قائلا: "كل مباراة ليست مثل التي تسبقها ويجب أن نقاتل في كل مواجهة".

وأتم تصريحاته "علينا أن نتحسن ونطور أداء الفريق لأننا نتطلع لتسجيل الأهداف والفوز بكل مباراة، وذلك قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في السوبر الإسباني".

ويلعب برشلونة ضد أتليتكو مدريد الأسبوع المقبل في السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية، والفائز يواجه المتأهل من مباراة ريال مدريد وفالنسيا في النهائي.

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