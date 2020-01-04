الرجاء يهزم المولودية في الجزائر ويقترب من نصف نهائي البطولة العربية

السبت، 04 يناير 2020 - 23:54

كتب : FilGoal

لاعبو الرجاء يحتفلون بالفوز على مولودية الجزائر

فاز نادي الرجاء البيضاوي على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

سامي فريوي تقدم لمولودية الجزائر بالهدف الأول في الدقيقة الـ29، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي شوط المباراة الثاني، أدرك محسن متولي هدف التعادل في الدقيقة الـ58 من ركلة جزاء.

وأضاف بن مالانجو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ83، لينتصر الرجاء خارج ميدانه بهدفين مقابل هدف.

مباراة الإياب ستلعب في المغرب يوم 9 فبراير المقبل، إذ سيحتاج للرجاء لتفادي الخسارة بفارق هدفين للتأهل.

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