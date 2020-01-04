الرجاء يهزم المولودية في الجزائر ويقترب من نصف نهائي البطولة العربية

فاز نادي الرجاء البيضاوي على مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

سامي فريوي تقدم لمولودية الجزائر بالهدف الأول في الدقيقة الـ29، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي شوط المباراة الثاني، أدرك محسن متولي هدف التعادل في الدقيقة الـ58 من ركلة جزاء.

🎥 من مدينة #البليدة الجزائرية | شاهد ⚽ هدف الرجاء الاول.. ⏱️ الشوط الثاني لمباراة فريقي..#مولودية_الجزائر : 1 - سامي فريوي (28) #الرجاء_المغربي : 1 - محسن متولي (58) من ركلة جزاء. ذهاب #دور_8#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/3c1yZ05B7m — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 4, 2020

وأضاف بن مالانجو هدفا ثانيا في الدقيقة الـ83، لينتصر الرجاء خارج ميدانه بهدفين مقابل هدف.

🎥 من مدينة #البليدة الجزائرية | شاهد ⚽ هدف الرجاء الثاني.. ⏱️ الشوط الثاني لمباراة فريقي..#مولودية_الجزائر : 1 - سامي فريوي (28) #الرجاء_المغربي : 2 - محسن متولي (58) من ركلة جزاء. - بين ملانكو (82) ذهاب #دور_8#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/oPpLaDMnNQ — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 4, 2020

مباراة الإياب ستلعب في المغرب يوم 9 فبراير المقبل، إذ سيحتاج للرجاء لتفادي الخسارة بفارق هدفين للتأهل.

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