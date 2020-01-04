خبر في الجول – المقاولون ينافس العدالة السعودي على لاعب جينت

السبت، 04 يناير 2020 - 23:34

كتب : أحمد شاكر

أحمد مصطفى

يتنافس نادي المقاولون العرب مع فريق العدالة السعودي على ضم أحمد مصطفى جناح نادي جينت البلجيكي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، فإن نادي المقاولون العرب يريد الحصول على أحمد مصطفى اللاعب المصري في صفوف فريق جينت البلجيكي.

المقاولون طلب ضم اللاعب لمدة ثلاثة مواسم ونصف مقابل دفع الشرط الجزائي للنادي البلجيكي، والذي يقدر بمليون ونصف المليون جنيه.

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من جهة أخرى، دخل نادي العدالة السعودي على خط المفاوضات لضم اللاعب أيضا.

وحسب مصدر مقرب من اللاعب، فإن عرض العدالة السعودي سيكون للحصول على اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم فقط، مقابل 350 ألف دولار، على أن يعود لناديه البلجيكي في نهاية الموسم.

المصدر كشف بأن اللاعب بات قريبا الآن من الانضمام إلى فريق العدالة، عنه من عرض المقاولون العرب بسبب علو المقابل المادي، وفرصته في العودة لأوروبا بشكل أكبر بعد انتهاء الإعارة.

أحمد مصطفى لعب بالداخلية قبل أن ينتقل لنادي جينت البلجيكي.

صاحب الـ22 عاما لعب الموسم الماضي معارا لنادي سموحة، قبل أن يعود لبلجيكا ثم ينتقل معارا أيضا لنادي أبها السعودي مع بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ اللاعب عقده ويعود إلى نادي جينت مجددا.

أحمد مصطفى شارك في 5 مباريات هذا الموسم بين الدوري وكأس الملك، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق.

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