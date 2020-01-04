الخارق أوبلاك يحمي انتصار أتليتكو أمام ليفانتي

السبت، 04 يناير 2020 - 22:17

كتب : FilGoal

أوبلاك - أتلتيكو مدريد - ليفانتي

تألق يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد ليحمي انتصار فريقه أمام ليفانتي.

أتليتكو مدريد انتصر على ليفانتي بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

أنخيل كوريا افتتح أهداف أتليتكو بهدف أول بعد عرضية ولا أروع من كيران تريبيير في الدقيقة 13.

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ولم ينتظر ليفانتي أكثر من دقيقة واحدة ليعادل النتيجة عن طريق روجر سالفادور بطريقة ولا أروع من تسديدة مقصية بعد ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 18 سجل المدافع البرازيلي فيليبي هدف انتصار أتليتكو من ضربة رأس.

ويعود الفضل لانتصار أتليتكو للحارس الرائع أوبلاك الذي تألق في آخر دقائق المباراة.

أوبلاك تألق أولا في الدقيقة 83 ليتصدى لتسديد إينيس بردهي بعد اختراق ولا أروع من مهاجم ليفانتي لدفاع أتليتكو.

واللحظة الأروع لـ أوبلاك جاءت في الدقيقة 93 عندما تصدى بشكل مذهل لرأسية إينيس.

تصدي حاسم ومبهر قاد أتليتكو مدريد للوصول للنقطة 35 في المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد ليفانتي عند النقطة 26 في المركز التاسع.

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