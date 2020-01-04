بالفيديو - سيتي يتأهل ويونايتد يتعثر في كأس إنجلترا.. ومرسي يشارك في الهزيمة ضد ليستر

تأهل مانشستر سيتي لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التغلب على بورت فايل 4-1.

وسجل رباعية مانشستر سيتي في شباك بورت فايل كل من أوليكساندر زينتشينكو وسيرجيرو أجويرو وتايلور بيليس وفيل فودين.

بينما سجل هدف الضيوف الوحيد توم بوب.

video:1

وفي مباراة أخرى تعثر الطرف الآخر في المدينة مانشستر يونايتد وتعادل سلبيا خارج ملعبه ضد ولفرهامبتون.

المباراة جاءت متوسطة المستوى وشهدت فرصة خطيرة للتسجيل من أصحاب الأرض عن طريق المهاجم راؤول خيمينيز.

وبذلك يلعب الفريقين مباراة إعادة لتحديد المتأهل لدور الـ32 في كأس إنجلترا على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

كما فاز ليستر سيتي على ويجان أتليتك بثنائية دون رد ليتأهل هو الآخر.

وسجل ثنائية ليستر كل من توم بيارس وهارفي بارنيس.

وشارك في المباراة المصري سام مرسي قائد فريق ويجان وحصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة.

وفي باقي المباريات تأهل بورنموث بالفوز على لوتون تاون برباعية دون رد، وفاز ساوثامبتون على هدرسفيلد تاون 2-صفر، وتغلب بيرنلي على بيتربوره يونايتد 4-2.

ويلعب كل من واتفورد ونيوكاسل مباراة الإعادة بعد التعادل مع ترانمير روفرز وروشديل على التوالي.

video:2

video:3

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن وصول بطاقة كهربا الدولية

قائمة الأهلي - كهربا يظهر لأول مرة لمواجهة نادي مصر

قائمة الزمالك - كارتيرون يريح 5 أساسيين

أحمد علي يعلن لـ في الجول انتقاله إلى إنبي

قبل مواجهة الأهلي.. بلاتينوم يستغني 6 لاعبين