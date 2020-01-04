أحمد علي يعلن لـ في الجول انتقاله معارا إلى إنبي

أعلن أحمد علي كامل مهاجم نادي بيراميدز انتقاله إلى فريق إنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال علي لـFilGoal.com:"انتقلت إلى إنبي لمدة 6 أشهر".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 33 عاما "فضلت إنبي على عروض كثيرة، سأعود هدافا مثلما كنت في الموسم الماضي".

وأتم "كان بمقدوري البقاء في بيراميدز لكني فضلت الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي".

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وخرج علي من حسابات سيباستيان ديسابر المدرب الأسبق لبيراميدز الذي أعلن عدم حاجته إلى خدمات اللاعب الأسبق للمقاولون العرب ووادي دجلة والزمالك والإسماعيلي وبترول أسيوط والهلال السعودي.

ولعب علي في إنبي قبل أن يرحل إلى بترول أسيوط في 2008.

وشارك علي لمدة 5 دقائق فقط في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، لكنه كان هداف الموسم الماضي من البطولة بقميص المقاولون برصيد 18 هدفا وانضم للمشاركة مع منتخب مصر في كأس إفريقيا 2019.

وسجل علي إجمالا 71 هدفا في البطولة.

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