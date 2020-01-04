خبر في الجول – المصري يستهدف مدافع دجلة ويحصل على موافقته

يستهدف المصري تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بصفقات جديدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي المصري يرغب في ضد خالد رضا مدافع وادي دجلة خلال شهر يناير.

وقال مصدر داخل النادي المصري في تصريحات لـFilGoal.com: "توجد اتصالات مكثفة مع خالد رضا مدافع وادي دجلة لضمه".

وأضاف "اللاعب يرحب بالانتقال للمصري، لكنه طلب ضرورة إنهاء الصفقة مع مسئولي وادي دجلة أولا".

وأتم "إيهاب جلال طلب التعاقد مع ثنائي دفاعي ويرغب في ضم خالد رضا".

خالد رضا انضم لوادي دجلة خلال عام 2018 قادما من نادي النصر.

صاحب الـ30 عاما شارك في 5 مباريات هذا الموسم.

المصري يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

ويستعد المصري لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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