طلائع الجيش يضم ظهير بتروجت ومهاجم دجلة السابق

أتم نادي طلائع الجيش صفقتين جديدتين مساء اليوم السبت، ضمن صفقات شهر يناير الشتوية.

وتعاقد طلائع الجيش مع أحمد سالم صافي ظهير أيمن نادي بتروجت في صفقة انتقال حر بعد حصول اللاعب على الاستغناء من ناديه.

ووقع صافي صاحب الـ32 عاما على عقود انتقاله إلى طلائع الجيش لمدة ثلاثة مواسم.

من جهة أخرى، تعاقد طلائع الجيش مع محمد جمال بيبو مهاجم وادي دجلة السابق في صفقة انتقال حر أيضا.

بيبو انضم إلى صفوف سموحة بداية الموسم الجاري، لكن الفريق السكندري استغنى عنه قبل بداية الموسم.

صاحب الـ25 عاما وقع على عقود انتقاله إلى طلائع الجيش رسميا، وتم قيده في قائمة الفريق.

طلائع الجيش يحتل حاليا المركز الـ12 في ترتيب الدوري بعد الفوز على وادي دجلة مساء أمس الجمعة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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