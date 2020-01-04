بالفيديو - بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يودع الكأس مبكرا

ودع أستون فيلا كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ64 بالخسارة أمام فولام الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بهدفين لهدف.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه".

وبدأ المحمدي المباراة ولعب للنهاية بينما شارك تريزيجيه بديلا في الدقيقة 74.

تقدم فولام في الدقيقة 54 عن طريق أنطوني نوكاريت بتسديدة يساريه رائعة، ثم تعادل أستون فيلا بهدف سجله أنور الغازي في الدقيقة 63.

قبل أن يسجل فولام هدف الفوز الرائع في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي.

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