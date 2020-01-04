بهدف صناعة صاحب الـ17 عاما إلى ذو الـ40 عاما.. روشديل يجبر نيوكاسل على الإعادة في الكأس

السبت، 04 يناير 2020 - 17:28

كتب : FilGoal

آرون ويلبراهام - روشديل - نيوكاسل - كأس الاتحاد الإنجليزي

أجبّر نادي روشديل القابع في الدرجة الثانية الإنجليزية نيوكاسل يونايتد على إقامة مباراة الإعادة بين الفريقين مجددا في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

صانع الألعاب الباراجوياني ميجيل ألميرون تقدّم لجيوش المدينة في الدقيقة 17 من صناعة الغاني كريستيان أتسو.

بدلاء روشديل قرروا صناعة الفارق بداية من نزول لوك ماثيسون ابن الـ 17 عاما في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

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ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدير الفني تغييرا ثانيا بنزول المهاجم المخضرم آرون ويلبراهام البالغ 40 عاما بدلا من كوادو باه البالغ 16 عاما.

ويلبراهام سبق له ارتداء قميص نورويتش سيتي وكريستال بالاس وشارك في 4 مباريات رفقة النسور اللندنية في الدوري الإنجليزي موسم 2013-14.

واستفاد المخضرم من خبراته وسجل هدف التعادل من صناعة ماثيسون في الدقيقة 79 ليواصل نيوكاسل سلسلة النتائج المتذبذبة.

هدف هو الثالث للمهاجم المخضرم الموسم الحالي في 12 مباراة بجميع المسابقات.

الجدير بالذكر أن مباريات الدور الثالث تبدأ مـتأخرة لدقيقة واحدة عن موعدها لتشجيع المشجعين على اتخاذ دقيقة واحدة للتفكير في صحتهم العقلية.

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