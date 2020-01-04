بهدف صناعة صاحب الـ17 عاما إلى ذو الـ40 عاما.. روشديل يجبر نيوكاسل على الإعادة في الكأس

أجبّر نادي روشديل القابع في الدرجة الثانية الإنجليزية نيوكاسل يونايتد على إقامة مباراة الإعادة بين الفريقين مجددا في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

صانع الألعاب الباراجوياني ميجيل ألميرون تقدّم لجيوش المدينة في الدقيقة 17 من صناعة الغاني كريستيان أتسو.

بدلاء روشديل قرروا صناعة الفارق بداية من نزول لوك ماثيسون ابن الـ 17 عاما في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدير الفني تغييرا ثانيا بنزول المهاجم المخضرم آرون ويلبراهام البالغ 40 عاما بدلا من كوادو باه البالغ 16 عاما.

ويلبراهام سبق له ارتداء قميص نورويتش سيتي وكريستال بالاس وشارك في 4 مباريات رفقة النسور اللندنية في الدوري الإنجليزي موسم 2013-14.

واستفاد المخضرم من خبراته وسجل هدف التعادل من صناعة ماثيسون في الدقيقة 79 ليواصل نيوكاسل سلسلة النتائج المتذبذبة.

1️⃣7️⃣ 👉 4️⃣0️⃣ Youngster Luke Matheson sets up veteran Aaron Wilbraham and @officiallydale are back in the game!#EmiratesFACup pic.twitter.com/RXkxVuFJPw — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020

هدف هو الثالث للمهاجم المخضرم الموسم الحالي في 12 مباراة بجميع المسابقات.

الجدير بالذكر أن مباريات الدور الثالث تبدأ مـتأخرة لدقيقة واحدة عن موعدها لتشجيع المشجعين على اتخاذ دقيقة واحدة للتفكير في صحتهم العقلية.

طالع أيضا

مفاجآت في قائمة الزمالك لمباراة طنطا

أخطر دوري في العالم - لماذا ديانج وإيهاب جلال الأفضل في الجولة 11

منافس الأهلي يستغني عن 6 لاعبين

سولشاير يعلق على انتقاد رايولا ليونايتد

أنشيلوتي يحذر من صلاح وماني

دجلة يتجه لإقالة مدربه