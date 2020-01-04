تشكيل أستون فيلا - المحمدي أساسي وتريزيجيه على الدكة أمام فولام

يتواجد أحمد المحمدي في تشكيل أستون فيلا لمواجهة فولام في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي بينما يجلس محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

وأجرى دين سميث المدير الفني لفيلانز أكثر من تغيير في صفوف الفريق أبرزها تواجد الحارس أورين نيلاند والمهاجم الإيفواري جوناثان كودجيا بدلا من الثنائي المصاب بالرباط الصليبي توم هيتون وويسلي.

المباراة الأخيرة لأستون فيلا شهدت مشاركة أساسية من تريزيجيه مقابل جلوس المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: أورين نيلاند

الدفاع: أحمد المحمدي – بورين إنجلز – تشيستر - نيل تايلور

الوسط: كونور هاوريان – هنري لانسيبري – مارفيلوس ناكامبا

الهجوم: خوتا – جوناثان كودجيا – أنور الغازي

ويحل على مقاعد البدلاء كل من: كالينيتش – جيلبيرت – كونسا – هووس – رامسي – تريزيجيه – فاسيليف.

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