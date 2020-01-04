فيديو في الجول - من الأقرب لجائزة أفضل لاعب إفريقي؟

محمد صلاح، ساديو ماني، أم رياض محرز؟ من سيقتنص التاج الإفريقي يوم الثلاثاء المقبل في سهل حشيش؟

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي ساديو ماني النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

منافسة شرسة على جائزة أفضل لاعب في القارة، صلاح يريد التاج لعام ثالث على التوالي، محرز يأمل استرجاعه بعد غياب عامين، وماني يمني النفس بتتويج أول.

أيهم أقرب إلى الجائزة ولماذا؟ FilGoal.com يستعرض في هذا الفيديو.

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ويعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الفائز في حفل تستضيفه الغردقة في 7 يناير.

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