تقرير: للموسم الثاني على التوالي.. جو هارت يُعوض هيتون في أستون فيلا

السبت، 04 يناير 2020 - 15:28

كتب : FilGoal

جو هارت

يتواجد الحارس الإنجليزي جو هارت ضمن الأسماء المقترحة في قائمة نادي أستون فيلا لتعويض غياب توم هيتون الذي انتهى موسمه، وفيما يبدو أنه سيلعب دور مُعوضه للمرة الثانية في مسيرته.

توم هيتون

النادي : أستون فيلا

جو هارت

النادي : بيرنلي

أستون فيلا

هيتون تعرض لإصابة الرباط الصليبي في مواجهة بيرنلي في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

ويريد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا تدعيم صفوف الفريق سريعا من أجل تعويض إصابة الثنائي هيتون والمهاجم البرازيلي ويسلي.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فأن الفيلانز يسعون لضم الحارس الدولي الذي يعد الخيار الثاني في نادي بيرنلي خلف نيك بوب.

هارت ينتهي تعاقده مع بيرنلي بنهاية هذا الموسم وهو ما يتيح لـ بيرنلي بيعه في يناير الجاري لتحقيق الاستفادة المادية بدلا من رحيله بنهاية الموسم دون مقابل.

وكان جو هارت قد انتقل الموسم الماضي لصفوف بيرنلي لتعويض إصابة توم هيتون ونيك بوب في بداية الموسم وشارك بشكل أساسي حتى عودة هيتون للمشاركة الأساسية في النصف الثاني من الموسم.

ومن المتوقع أن يحرس أورين نيلاند عرين الفيلانز أمام فولام في مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي، وحتى إتمام صفقة حارس المرمى الجديد.

فيما يسعى الفيلانز للحصول على خدمات المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتعويض غياب البرازيلي ويسلي.

ويقضى هيتون وويسلي الموسم الأول لهما رفقة الفريق عقب انضمامهم من بيرنلي وكلوب بروج على الترتيب.

ويسلي الذي يعد الصفقة الأغلى في تاريخ الفيلانز سجل 6 أهداف في 22 مباراة بجميع المسابقات وحجز مقعدا له بقميص المنتخب البرازيلي في وقت سابق.

بينما شارك توم هيتون في 20 مباراة الموسم الجاري وغاب عن مباراة واحدة بسبب الإصابة.

أستون فيلا الذي يلعب محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي يحتل المركز الـ 17 في الدوري برصيد 21 نقطة.

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