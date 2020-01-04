منافس الأهلي - الظهور الأول لـ كوليبالي في هجوم النجم أمام الإفريقي

السبت، 04 يناير 2020 - 14:33

كتب : FilGoal

سليماني كوليبالي مع النجم الساحلي

يخوض الإيفواري سليماني كوليبالي مباراته الأولى بقميص النجم الساحلي أمام النادي الإفريقي في الجولة الثالثة عشر من الدوري التونسي.

ويجاور سليماني في خط الهجوم كريم العريبي للفريق الساحلي الذي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة من 10 مباريات محليا.

وأعلن النجم الساحلي جاهزية سليماني كوليبالي للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة بعد وصول بطاقته الدولية.

وكان سليماني كوليبالي قد انضم للنجم في الصيف الماضي ولم يستطع النادي قيده في قائمته بسبب أزمة هروبه من النادي الأهلي حتى تم حل الأزمة والاتفاق بين الناديين على سداد غرامة الفيفا على النادي التونسي والتي تقدر مبلغ مليون و400 ألف دولار على دفعات.

وكان كوليبالي قد تعرض للإصابة في الركبة وتعافى منها وانتظم في تدريبات الفريق في شهر نوفمبر.

وصول بطاقة كوليبالي يتيح للنجم الساحلي فرصة قيد اللاعب في قائمته الإفريقية، مما يعني أنه قد يواجه الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

ويتواجد النجم الساحلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، رفقة فرق الأهلي، والهلال، وبلاتينوم.

ويستعد النجم الساحلي لمواجهة الهلال في أم درمان يوم 11 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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الدوري التونسي النجم الساحلي سليماني كوليبالي في إفريقيا

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