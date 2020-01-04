مورينيو عن مستقبل إريكسن مع توتنام: صراحة.. لا أعرف

السبت، 04 يناير 2020 - 13:45

كتب : FilGoal

مورينيو

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن مصير كريستيان إريكسن لاعب الفريق لا يزال مجهولا مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

كريستيان إريكسن

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وصرح البرتغالي للصحفيين:"لا أعرف (حين سئل عن مستقبل إريكسن)، أقول ذلك بصراحة. تعرفون الموقف، في هذه اللحظة يستطيع الاتفاق مع ناد على أن ينتقل له في نهاية الموسم. هذا احتمال".

وواصل المدرب المخضرم البالغ عمره 56 عاما "احتمال آخر أن يريد فريق التعاقد معه في يناير، في هذه الحالة نحن أصحاب القرار. واحتمال آخر هو أن يبقى معنا".

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وأتم مورينيو "في هذه اللحظة هو معنا، لاعبنا، جاهز لمواجهة ميدلزبره".

وتزعم تقارير صحفية أن إريكسن باتت أيامه معدودة في العاصمة لندن، ويوم الجمعة قالت صحيفة دانماركية إن اللاعب سيرتدي قميص إنتر ميلان. (التفاصيل)

ولأن عقد اللاعب ينتهي في يونيو المقبل، فمن مصلحة توتنام بيعه في يناير ليحصل على مقابل مادي.

إريكسن صاحب الـ27 عاما انضم إلى توتنام قادما من أياكس في صيف 2013.

وشارك كريستيان في 23 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

ويحل توتنام ضيفا على ميدلزبره يوم الأحد في دور الـ64 من كأس الاتحاد.

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