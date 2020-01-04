مورينيو عن مستقبل إريكسن مع توتنام: صراحة.. لا أعرف

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن مصير كريستيان إريكسن لاعب الفريق لا يزال مجهولا مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

كريستيان إريكسن النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وصرح البرتغالي للصحفيين:"لا أعرف (حين سئل عن مستقبل إريكسن)، أقول ذلك بصراحة. تعرفون الموقف، في هذه اللحظة يستطيع الاتفاق مع ناد على أن ينتقل له في نهاية الموسم. هذا احتمال".

وواصل المدرب المخضرم البالغ عمره 56 عاما "احتمال آخر أن يريد فريق التعاقد معه في يناير، في هذه الحالة نحن أصحاب القرار. واحتمال آخر هو أن يبقى معنا".

وأتم مورينيو "في هذه اللحظة هو معنا، لاعبنا، جاهز لمواجهة ميدلزبره".

وتزعم تقارير صحفية أن إريكسن باتت أيامه معدودة في العاصمة لندن، ويوم الجمعة قالت صحيفة دانماركية إن اللاعب سيرتدي قميص إنتر ميلان. (التفاصيل)

ولأن عقد اللاعب ينتهي في يونيو المقبل، فمن مصلحة توتنام بيعه في يناير ليحصل على مقابل مادي.

إريكسن صاحب الـ27 عاما انضم إلى توتنام قادما من أياكس في صيف 2013.

وشارك كريستيان في 23 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

ويحل توتنام ضيفا على ميدلزبره يوم الأحد في دور الـ64 من كأس الاتحاد.

طالع أيضا

فالفيردي يكشف موقف تير شتيجن من السوبر الإسباني

سولشاير يعلق على انتقاد رايولا ليونايتد

أنشيلوتي يحذر من صلاح وماني

دجلة يتجه لإقالة مدربه

طالع مواعيد مباريات السبت الكروي