خليفة نوير.. بايرن ميونيخ يضم حارس الـ "كاراتيه" من شالكه

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني ضم الحارس الشاب ألكسندر نوبل من صفوف شالكه بدءا من الموسم القادم 2020-2021 في صفقة انتقال حر.

النادي البافاري أعلن أن ضم نوبل يأتي بعد نهاية تعاقده مع شالكه في الصيف على أن ينضم بشكل رسمي للفريق في الأول من يوليو المقبل لمدة 5 مواسم.

نوبل الموسم الحالي شارك في 17 مباراة خرج في 5 مباريات بشباك نظيفة واستقبلت شباكه 20 هدفا.

الألماني البالغ 23 عاما يسير على خطى مانويل نوير والذي انضم لـ بايرن ميونيخ قادما من شالكه في صفقة انتقال حر عام 2011.

إصابات نوير المتكررة في الموسمين الأخيرين جعلت إدارة البافاري تفكر في ضم خليفة له.

ويعاني نوبل من الإيقاف لمدة 4 مباريات الموسم الجاري في الدوري الألماني بسبب تدخل على طريقة "كاراتيه" على ميات جاشنوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت.

This is horrific from Schalke goalkeeper Alexander Nubel 😱 pic.twitter.com/4DxyaRXOWK — ESPN UK (@ESPNUK) December 16, 2019

نوبل البالغ 23 عاما تعرض للطرد المباشر، وبسبب قوة التدخل وعنفها على اللاعب قرر الاتحاد الألماني إيقافه 4 مباريات بدلا من 3.

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