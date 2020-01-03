الإسماعيلي يفقد جهود همام طارق أمام بيراميدز

الجمعة، 03 يناير 2020 - 21:06

كتب : ياسر الشريف

همام طارق - الإسماعيلي - الجزيرة الإماراتي

يفتقد الإسماعيلي جهود لاعبه همام طارق أمام بيراميدز بعد تقرير الجهاز الطبي للدراويش.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي استبعاد همام طارق بسبب الإرهاق الشديد الذي يعاني منه اللاعب، حسبما علم FilGoal.com.

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وأجرى العراقي همام طارق أشعة رنين، قبل أن يقرر الجهاز الطبي إراحة اللاعب لعدة أيام قبل العودة للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

ووافق جهاز الكرة على تقرير الجهاز الطبي للإسماعيلي، ليتم الاستقرار على غياب اللاعب ضد بيراميدز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

بينما بيراميدز في المركز السادس برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.

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