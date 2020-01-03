في الدرجة الثانية – رحيل نبيل محمود عن سوهاج.. وعرابي والكأس مرشحان لخلافته

تقدم نبيل محمود مدرب نادي سوهاج باستقالته من منصبه ورحل عن الفريق، فيما يبحث النادي حاليا تعيين أحد المدربين لخلافته.

وقال نشأت العريس رئيس نادي سوهاج في تصريحات لـFilGoal.com: "تم إنهاء الارتباط رسميا مع نبيل محمود، والمدرب تربطه علاقة جيدة مع الجماهير والإدارة".

وأضاف "نجل نبيل محمود مستمر مع الفريق ولن يرحل بطبيعة الحال، فهو أحد لاعبينا".

رئيس سوهاج أكمل "نبيل محمود تولي تدريب الفريق ثلاث مرات، ولكن هذا الموسم هو من قرر الرحيل لسوء الحظ الذي يلازمنا".

وأتبع "مجلس الإدارة في اجتماع مستمر لحسم اسم المدير الفني خلال 24 ساعة على الأكثر".

وعن المرشحين لخلافة نبيل محمود، قال "أسامة عرابي، وأحمد كشري، وأحمد الكأس ، وأحمد قناوي وأيمن الجمل هم أبرز المرشحين لخلافة نبيل محمود".

العريس واصل "الاتفاق المادي والشروط سبب في إعاقة المفاوضات. بالطبع يوجد مدرب نتواصل معه ويوافق، ومدرب يرفض وهكذا".

وأتم "النتائج السلبية لا تعني أن سوهاج فريق سيء. أكثر من فريق بالدوري الممتاز يتعرض للخسارة. مثلا الإسماعيلي يتعرض للخسارة، فهل الإسماعيلي فريق سيء؟".

نادي سوهاج يحتل المركز العاشر في ترتيب مجموعة الصعيد لدوري الدرجة الثانية المصري برصيد 12 نقطة بعد 11 مباراة.

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