بعد 24 ساعة فقط.. إبراهيموفيتش يسجل ويصنع في انتصار ودي عريض لـ ميلان

لم ينتظر زلاتان إبراهيموفيتش أكثر من 24 ساعة فقط، ليسجل ويصنع بقميص ميلان الإيطالي.

ميلان انتصر وديا على فريق رودينس المحلي بـ 9 أهداف مقابل لا شيء.

السويدي إبراهيموفيتش بدأ أساسيا مع اعتماد ستيفانو بيولي مدرب ميلان على خطة 4-3-3، وفقا لـ فوتبول إيطاليا.

وشارك إبراهيموفيتش في الشوط الأول بجانب سوسو و هاكان تشالهان.

إبراهيموفيتش سجل لميلان في الشوط الأول، وصنع لـ دافيد كالابريا، في شوط أول انتهى 5-0.

وفي الشوط الثاني دفع بيولي بتشكيل جديد تماما عن تشكيل الشوط الأول، لينتهي الشوط 4-0.

وسجل كالابريا ثلاثية (هاتريك) وبيونتيك هدفين وكل من إبراهيموفيتش ولوكاس باكيتا و رفائيل لياو وصامويل كاستييخو هدف.

📽 Goals galore in the Rossoneri’s friendly match Check out @Ibra_official’s “first” goal ⚽ 📽 Amichevole per i rossoneri E primo gol per Ibra ⚽#SempreMilan pic.twitter.com/sT2tcxYyVH — AC Milan (@acmilan) January 3, 2020

وتستأنف منافسات الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ويستعد ميلان الذي ضم بين صفوفه إبراهيموفيتش لمواجهة سامبدوريا يوم الإثنين في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة.

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