بعد رحلة أسطورية استمرت 16 عاما.. كاسوسلا يرحل عن مازيمبي

أعلن تي بي مازيمبي، رحيل جيان كاسوسولا ظهيره الأيسر وأحد أبرز لاعبي الفريق الكونغولي في تاريخه الحديث بعد أن قضى 16 عاما.

كاسوسولا صاحب الـ 37 عام انضم لمازيمبي في موسم 2003-2004 قادما من كاباسا دي جوما ليحقق الكثير من البطولات مع ناديه، وأبزرهم الفوز بالدوري الكونغولي 10 مرات ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات، والحصول على فضية كأس العالم للأندية ولعب بقميص النادي أكثر من 250 مباراة.

وبرحيل كاسوسولا، لا يتبقى في فريق مازيمبي الحالي سوى الثنائي تريسور مبوتو، ورينفورد كالابا من الجيل الذهبي للغربان.

وفي البيان الرسمي تمنى النادي عودة اللاعب مجددا في المستقبل لشغل منصب إداري.

مازيمبي يتواجد في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، رفقة الزمالك، وزيسكو يونايتد، وبريميرو دي أوجوستو.

مازيمبي فاز على الزمالك في الجولة الأولى بثلاثية، وسيحل ضيفا على الزمالك في القاهرة يوم 25 يناير الجاري.

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