سعفان الصغير: الحكام ليسوا ملائكة.. وأتمنى معاقبة رامي صبري بعد إشاراته ضد دكة الإسماعيلي

الجمعة، 03 يناير 2020 - 17:18

كتب : ياسر الشريف

خالد قمر مع الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

قال سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي إنه يجب معاقبة الحكام بشكل علني حال ارتكابهم أخطاء واضحة، كما تمنى معاقبة رامي صبري مدافع إنبي بعد ما وصفه بـ"إشارات" من اللاعب تجاه دكة الدراويش في مباراة الفريقين.

وصرح مدرب حراس الإسماعيلي للموقع الرسمي لفريقه قائلا: "الحكام ليسوا ملائكة ومن الوارد ارتكابهم لأخطاء واضحة، لذلك يجب معاقبتهم علنا".

وأضاف "لا أعلم سبب طردي من الملعب، نزلت إلى أرض الملعب بالفعل لكن لتهدئة الأجواء وإبعاد اللاعبين عن الحكم عقب احتساب ركلة الجزاء".

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وواصل "الأمر أصبح لا يطاق وهناك ظلم تحكيمي واضح وظاهر للجميع".

وأتم "أتمنى معاقبة رامي صبري مدافع إنبي، بعدما قام بإشارات للجهاز الفني للإسماعيلي، ودكة البدلاء عقب تسجيله الهدف".

ماذا حدث؟

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا انتقد فيه الأداء التحكيمي أمام إنبي في الجولة الـ 11 من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال الدراويش: "الحكم احتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادي الإسماعيلي لا أساس لها من الصحة، وتغاضي عن احتساب ضربتي جزاء صحيحتين لصالح الإسماعيلي".

وأتم "مجلس الإدارة لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وعدم تكرار تلك المهزلة". (طالع نص البيان كاملا)

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، فيما أصبح إنبي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي عن وجود انقسام داخل مجلس الإدارة حاليا حول انسحاب الفريق من مسابقة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

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