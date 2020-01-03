الزمالك يعلن توقيع عقود احترافية مع الناشئين فيصل وأحمد عيد

أعلن نادي الزمالك عن توقيع عقود احترافية للثنائي الشاب حسين فيصل مواليد 1999، وأحمد عيد مواليد 2001 لمدة 4 سنوات قادمة.

ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إن الثنائي وقع العقود مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي.

وأوضح مرتضى منصور رئيس النادي في البيان، أن إدارة القلعة البيضاء تولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين وتوفر له الدعم الكامل، باعتباره مستقبل النادي.

وأشاد رئيس الزمالك بعد توقيع الثنائي على العقود، بالمستوى الذي ظهر عليه أحمد عيد ناشئ الفريق كأساسي للمرة الأولى مع الفارس الأبيض ضد أسوان، كما نال اللاعب إشادة الجهاز الفني.

عيد شارك مع الزمالك لأول مرة ضد أسوان في الجولة الـ11 من الدوري المصري يوم الخميس، في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 2-0.

ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

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