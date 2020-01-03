الزمالك يعلن توقيع عقود احترافية مع الناشئين فيصل وأحمد عيد

الجمعة، 03 يناير 2020 - 15:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - أحمد عيد - الزمالك - أسوان

أعلن نادي الزمالك عن توقيع عقود احترافية للثنائي الشاب حسين فيصل مواليد 1999، وأحمد عيد مواليد 2001 لمدة 4 سنوات قادمة.

ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إن الثنائي وقع العقود مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي.

وأوضح مرتضى منصور رئيس النادي في البيان، أن إدارة القلعة البيضاء تولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين وتوفر له الدعم الكامل، باعتباره مستقبل النادي.

أخبار متعلقة

أحمد عيد: الزمالك أفضل فريق في إفريقيا.. وتلك نصائح زملائي سلة - الاتحاد يواصل انتصاراته بتخطي الزمالك في 3 أشواط إضافية.. وانتصار الأهلي والجزيرة أبو جبل: الفوز على أسوان دافع قوي للقادم.. التنافس بين حراس المرمى لمصلحة الزمالك

وأشاد رئيس الزمالك بعد توقيع الثنائي على العقود، بالمستوى الذي ظهر عليه أحمد عيد ناشئ الفريق كأساسي للمرة الأولى مع الفارس الأبيض ضد أسوان، كما نال اللاعب إشادة الجهاز الفني.

عيد شارك مع الزمالك لأول مرة ضد أسوان في الجولة الـ11 من الدوري المصري يوم الخميس، في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 2-0.

ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

طالع أيضا:

أجايي جاهز لمواجهة نادي مصر.. وتحديد موعد سفر الأهلي إلى زيمبابوي

مؤتمر إبراهيموفيتش: لن استمر إن لم أنجح.. ولن ألعب مثلما كنت قبل 10 سنوات

الغندور: لن يتم استقدام أي حكم أجنبي لمباريات الدوري.. واستثناء للقمة

أرنولد: أرغب مع روبيرتسون في تغيير مقولة "لا أحد يرغب في أن يصبح ظهيرا مثل نيفيل"

ماركا: ريال مدريد يراقب مواهب ليل الثلاثة

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي يفقد جهود همام طارق أمام بيراميدز 17 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - النجم الساحلي يعلن جاهزية سليماني كوليبالي للمشاركة 41 دقيقة | إفريقيا
في الدرجة الثانية – رحيل نبيل محمود عن سوهاج.. وعرابي والكأس مرشحان لخلافته 53 دقيقة | مصر
بعد 24 ساعة فقط.. إبراهيموفيتش يسجل ويصنع في انتصار ودي عريض لـ ميلان ساعة | أوروبا
بعد رحلة أسطورية استمرت 16 عاما.. كاسوسلا يرحل عن مازيمبي ساعة | إفريقيا
الصفاقسي لـ في الجول: لا مفاوضات من الأهلي لضم شواط.. ونرغب في جيرالدو 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك