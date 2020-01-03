المصري لـ في الجول: قدمنا التماسا لرفع الإيقاف عن موكورو وإتاحة قيد اللاعبين

قال علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري، إن فريقه سدد مبلغ 6 آلاف فرانك للمحكمة الرياضية لتقديم التماس لرفع الإيقاف عن لاعبه شيخ موكورو وإتاحة قيد اللاعبين في قائمة الفريق المحلية، بعد تقديم وثيقة التصالح مع نادي هلال الأبيض. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

شيخ موكورو النادي : المصري المصري

وصرح الطرابيلي قائلا: "سددنا يوم الخميس مبلغ 6 آلاف فرانك للمحكمة الرياضية الدولية، كرسم التماس لرفع الإيقاف عن شيخ موكورو، وإتاحة قيد لاعبين جدد بقائمة المصري المحلية".

وأضاف "ويأتي ذلك بعد تقديم وثيقة التصالح مع نادي هلال الأبيض السوداني، والموافقة على الطلب المبدئي الذي تقدمنا به".

وأتم "ننتظر جلسة في أقرب وقت لمناقشة مستجدات هذا الشأن والموافقة على طلبنا بعد إنهاء الخلاف بشكل ودي، بعد حصول هلال الأبيض على ما يقرب من 30 ألف دولار".

منذ يناير الماضي، لم يشارك اللاعب الإيفواري في أي مباراة مع المصري، بسبب أزمة في العقد المبرم بين الأخير ونادي هلال الأبيض الذي لعب له شيخ موكورو.

اللاعب السابق لأسيك ميموزا والهلال السوداني انتقل للمصري في صيف 2017 وشارك مع الفريق في 12 مباراة قبل أن يُمنع من تمثيل الفريق البورسعيدي.

ويواجه المصري نظيره الإنتاج الحربي في الجولة الـ12 من الدوري المصري يوم الثلاثاء.

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