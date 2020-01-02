سهم و"رقصة" يكسران صمود أسوان.. الزمالك يقطف زهرة الجنوب ويعود للانتصارات

عاد الزمالك من جديد إلى طريق الانتصارات في الدوري المصري بعدما نجح في الانتصار على أسوان.

الزمالك انتصر على أسوان بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

مصطفى محمد افتتح أهداف الزمالك في الدقيقة 42 ليكسر صمود أسوان ويحتفل بطريقة السهم.

قبل أن يُنهي أحمد سيد "زيزو" آمال أسوان في الدقيقة 62 بهدف رائع ويحتفل برقصة المقاتل الإيرلندي كونور ماكجريجور.

ولعب الزمالك بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 52 بعد طرد طارق حامد.

انتصار الزمالك كسر سلسلة النتائج السلبية للفريق في الدوري، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ثم التعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي على التوالي.

وحقق الفرنسي باتريس كارتيرون انتصاره الثاني في الدوري مع الزمالك بعد الفوز على بيراميدز.

ووصل الزمالك للنقطة 18 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 7 في المركز الـ 17.

























































































البداية

كارتيرون اعتمد على الناشئ أحمد عيد كظهير أيمن، ليكتب ظهوره الأول مع الفريق الأول لـ الزمالك.

مصطفى محمد قاد الهجوم وخلفه الثلاثي أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما".

بينما يؤمن طارق حامد وفرجاني ساسي وسط ملعب الزمالك.

📋 أبو جبل يحرس مرمى الزمالك أمام أسوان والناشئ أحمد عيد يقود الجبهة اليمنى #في_الدوري pic.twitter.com/NpsMupvKR2 — FilGoal (@FilGoal) January 2, 2020

على الجانب الآخر قاد محمد الصباحي خط هجوم أسوان مع بادارا سيلا.

وشارك في وسط ملعب أسوان الرباعي أحمد فتحي وهيثم مصطفى الفيل وأحمد عامر ومصطفى دويدار.

الزمالك دخل سريعا في أجواء المباراة وكاد يهز شباك أسوان بهدف أول بعد أقل من 8 دقائق عن طريق أوباما، إلا أن دفاع أسوان أبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة التاسعة سقط محمد طارق أبو العز مدافع أسوان متأثرا بالإصابة ليغادر أرض الملعب ويشارك إبراهيم جلال بدلا منه.

الهدوء سيطر تماما على المباراة قبل أن يختلف الحال كثيرا بعد وصول الدقيقة 30.

هدف ملغي وأبو جبل يتألق

وفي الدقيقة 34 ارتقى محمود علاء لعرضية طارق حامد ليحولها قوية في الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف.

واحتسب طارق سامي حكم المباراة مخالفة على محمود علاء، وسط اعتراضات بشدة من جانب الفريق الأبيض.

الظهور الأول والأخطر لأسوان في الشوط الأول جاء مباشرة عقب هدف محمود علاء الملغي.

خطأ من محمود حمدي "الونش" في إعادة الكرة لمرماه، تسبب في انفراد صريح تألق أمامه أبو جبل.

الصباحي انطلق مستغلا خطأ الونش قبل أن يسدد ولكن أبو جبل تألق، قبل أن يُشتت محمود علاء الكرة.

فرصة خطيرة للغاية يتألق أمامها أبو جبل.

الهداف يعود

وعندما اقترب الشوط الأول من نهايته، رفض مصطفى محمد نتيجة التعادل، ليهز شباك أسوان.

تمريرة متقنة من طارق حامد لـ مصطفى محمد الذي سدد "لوب" في شباك مسعد عوض.

وفشل مسعد عوض في التصدي للمسة مصطفى محمد، كما فشل مدافع أسوان في إبعاد الكرة من عند خط المرمى، لتهتز الشباك لصالح الزمالك في الدقيقة 42.

هدف مصطفى محمد هو الأول لـ الزمالك في الدوري منذ الـ 16 من شهر ديسمبر من العام الماضي، أي منذ هدف الفارس الأبيض في مرمى طلائع الجيش.

بعدها لعب الزمالك أمام سموحة والإنتاج الحربي ولم ينجح في هز الشباك.

ووصل مصطفى محمد لهدفه الشخصي الرابع في الدوري هذا الموسم.

مصطفى محمد يكسر الصيام التهديفي للزمالك #في_الدوري بتسجيله في شباك أسوان رابع اهداف بلدوزر الأبيض في الدوري هذا الموسم👏@mmostafa_11 pic.twitter.com/t6yMjvB9Uu — FilGoal (@FilGoal) January 2, 2020

هدف انتهى عليه الشوط الأول.

طرد وإثارة نارية

مع انطلاق الشوط الثاني حصل طارق حامد على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 49، ثم حصل فرجاني ساسي على بطاقة صفراء بعدها مباشرة.

بعدها نشبت مناوشات على أرض الملعب بين لاعبي الزمالك وحكم المباراة، دون وضوح أسباب ذلك، قبل أن يظهر طارق حامد وهو يغادر أرض الملعب.

طارق حامد تعرض للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية للاعتراض.

اللقاء توقف لمدة طويلة بعدما وقف طارق حامد خارج الملعب، دون أن يُغادر إطار الملعب بالكامل.

أزمة بعد طرد طارق حامد.. اللاعب لم يستطع الخروج من الملعب بسبب لوحة الإعلانات 📸 pic.twitter.com/tCsTyQUxfX — FilGoal (@FilGoal) January 2, 2020

الزمالك لم يظهر متأثرا من الطرد، وحصل على ركلة جزاء بعدها مباشرة بعد انفراد من أوباما.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء قبل أن يخرج بطاقته الصفراء في وجه محمود نعيم.

وتولى محمود علاء مسؤولية تسديد ركلة الجزاء ولكن مسعد عوض تألق وحمى مرماه.

حارس أسوان تصدى لركلة جزاء محمود علاء وحافظ على فارق الهدف لصالح الزمالك.

صمود لم يستمر لدقيقة واحدة

صمود مسعد عوض لم يستمر لدقيقة واحدة بعد ركلة الجزاء لينجح زيزو في تعزيز تقدم الزمالك.

انطلاقة مميزة من زيزو من بعد منتصف الملعب بقليل متوغلا منطقة جزاء أسوان قبل أن يسدد بإتقان في الشباك.

هدف جديد لـ الزمالك في مرمى أسوان في الدقيقة 62.

قذيفة زيزو في مرمى أسوان كتبت هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.

وفي الدقيقة 68 دفع كارتيرون بـ محمد حسن بدلا من أشرف بنشرقي، للعب بجوار فرجاني ساسي في وسط الملعب.

وكاد عبد العزيز إمام أن يقلص الفارق لأسوان في الدقيقة 82 لولا محمود علاء الذي أبعد الكرة من عند خط المرمى.

فرصة خطيرة وحيدة لأسوان في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 84 شارك محمد عبد السلام بدلا من مصطفى محمد، كتغيير ثان لـ الزمالك.

آخر تغييرات كارتيرون جاءت مع وصول الدقيقة 90 بمشاركة إسلام جابر بدلا من أحمد سيد "زيزو".

وكاد الناشئ أحمد عيد أن يكتب هدفه الأول مع الزمالك إلا أن مسعد عوض تصدى لتسديدته.

تصدي لم يُغير من واقع انتصار الزمالك.

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