تعرض طارق حامد لاعب وسط الزمالك للطرد خلال لقاء فريقه أمام أسوان.

الزمالك يواجه أسوان في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

طارق حامد حصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 49، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية بعدها مباشرة بسبب الاعتراض.

طرد طارق حامد هو الثاني له هذا الموسم، بعدما تعرض للطرد عقب نهاية لقاء الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة الثانية من الدوري.

ولم يُطرد طارق حامد في الدوري منذ انتقاله لـ الزمالك، سوى مرتين قبل لقاء اليوم أمام أسوان.

وسيغيب طارق حامد عن مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري أمام طنطا.

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